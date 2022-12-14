В горах Бурятии произошло землетрясение

Его эпицентр находился в труднодоступной местности
В Бурятии вновь зарегистрировали подземный толчок. Землетрясение произошло в Курумканском районе ночью 14 декабря, в 2:27 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Энергетический класс сейсмособытия составил 10, а магнитуда – 3,3. Эпицентр находился в труднодоступной горной местности Баргузинского хребта, в 70 километрах к востоку от Байкала. Днём ранее, 13 декабря, тряхнуло
граничащий с Монголией Тункинский район.
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