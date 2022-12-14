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В горах Бурятии произошло землетрясение

В горах Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Его эпицентр находился в труднодоступной местности

В Бурятии вновь зарегистрировали подземный толчок. Землетрясение произошло в Курумканском районе ночью 14 декабря, в 2:27 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Энергетический класс сейсмособытия составил 10, а магнитуда – 3,3. Эпицентр находился в труднодоступной горной местности Баргузинского хребта, в 70 километрах к востоку от Байкала. Днём ранее, 13 декабря, тряхнуло граничащий с Монголией Тункинский район.


землетрясение

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