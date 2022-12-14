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Жителя Бурятии осудили за кражу велосипеда

Жителя Бурятии осудили за кражу велосипеда
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину приговорили к обязательным работам

Пьяный житель Северо-Байкальского района Бурятии увидел велосипед и украл его. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Вора вычислили, и недавно он предстал перед судом.

- Из материалов дела следует, что подсудимый со стороны сотрудников полиции характеризуется посредственно, не женат, работает, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, судимостей не имеет, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.

Приговор вступил в законную силу. 
кража

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