Мужчину приговорили к обязательным работам
Пьяный житель Северо-Байкальского района Бурятии увидел велосипед и украл его. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Вора вычислили, и недавно он предстал перед судом.
- Из материалов дела следует, что подсудимый со стороны сотрудников полиции характеризуется посредственно, не женат, работает, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, судимостей не имеет, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.
Приговор вступил в законную силу.
Жителя Бурятии осудили за кражу велосипеда
Происшествия, Фото:
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