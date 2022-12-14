Жителя Бурятии осудили за кражу велосипеда

Мужчину приговорили к обязательным работам



Пьяный житель Северо-Байкальского района Бурятии увидел велосипед и украл его. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Вора вычислили, и недавно он предстал перед судом.



- Из материалов дела следует, что подсудимый со стороны сотрудников полиции характеризуется посредственно, не женат, работает, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, судимостей не имеет, - сообщает пресс-служба Северобайкальского городского суда.



Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.



Приговор вступил в законную силу.

