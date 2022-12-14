В Забайкалье поезд проехал на «красный»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проверку провела транспортная прокуратура



12 ноября в 11:37 в районе железнодорожной станции Леприндо в Забайкальском крае при производстве маневровых передвижений локомотив проехал на запрещающий сигнал светофора.



Проверку провела транспортная прокуратура, выявившая грубые нарушения закона о безопасности движения железнодорожного транспорта. Локомотивная бригада нарушила регламент переговоров, незаконно допустила к выполнению работ без сдачи необходимого зачёта сотрудников. Наряду с этим, вскрыт факт недоведения дежурным по станции до бригады установленного маршрута движения.



- По требованию Байкальского транспортного прокурора Восточно-Сибирскими дирекциями тяги, управления движением, по ремонту пути ОАО «РЖД» лица, допустившие нарушения, отстранены от работы, дежурный по станции и составитель поездов направлены на внеочередную аттестацию, 13 работников привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Кроме того, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях в отношении 4 виновных работников ОАО «РЖД» прокурором возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении в Сибирском управлении Госжелдорнадзора.

