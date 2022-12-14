14 декабря

13 декабря

Популярное

В Забайкалье поезд проехал на «красный»

В Забайкалье поезд проехал на «красный»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проверку провела транспортная прокуратура

12 ноября в 11:37 в районе железнодорожной станции Леприндо в Забайкальском крае при производстве маневровых передвижений локомотив проехал на запрещающий сигнал светофора.

Проверку провела транспортная прокуратура, выявившая грубые нарушения закона о безопасности движения железнодорожного транспорта. Локомотивная бригада нарушила регламент переговоров, незаконно допустила к выполнению работ без сдачи необходимого зачёта сотрудников. Наряду с этим, вскрыт факт недоведения дежурным по станции до бригады установленного маршрута движения.

- По требованию Байкальского транспортного прокурора Восточно-Сибирскими дирекциями тяги, управления движением, по ремонту пути ОАО «РЖД» лица, допустившие нарушения, отстранены от работы, дежурный по станции и составитель поездов направлены на внеочередную аттестацию, 13 работников привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Кроме того, за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях в отношении 4 виновных работников ОАО «РЖД» прокурором возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении в Сибирском управлении Госжелдорнадзора.
поезд транспортная прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье поезд проехал на «красный»
В Забайкалье поезд проехал на «красный»
Происшествия, 14.12.2022
Проверку провела транспортная прокуратура
В Бурятии задержали браконьера с ружьём
В Бурятии задержали браконьера с ружьём
Происшествия, 14.12.2022
Мужчину поймали во время незаконной охоты
В Бурятии сгорел Nissan Cube
В Бурятии сгорел Nissan Cube
Происшествия, 14.12.2022
Машина загорелась, когда хозяйка поставила её на обогрев
В Иркутской области назвали месяцы активности фальшивомонетчиков
В Иркутской области назвали месяцы активности фальшивомонетчиков
Происшествия, 14.12.2022
В предновогодней суете подделку легко не заметить 
В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
Происшествия, 14.12.2022
Наезд произошёл на улице Смолина
В Забайкальском крае раскрыли кражу рельсов
В Забайкальском крае раскрыли кражу рельсов
Происшествия, 13.12.2022
Мужчина разобрал стрелочный перевод
В Улан-Удэ поймали собаку, испугавшую детей
В Улан-Удэ поймали собаку, испугавшую детей
Происшествия, 13.12.2022
Собака, вероятно, сорвалась с цепи
В Иркутской области водитель-наркоман насмерть сбил женщину
В Иркутской области водитель-наркоман насмерть сбил женщину
Происшествия, 13.12.2022
За рулём автомобиля был житель Красноярска, ехавший из Владивостока
В Бурятии тряхнуло граничащий с Монголией район
В Бурятии тряхнуло граничащий с Монголией район
Происшествия, 13.12.2022
До Тунки докатилось землетрясение из соседней страны
В Бурятии сотрудник ГИБДД «крышевал» браконьеров
В Бурятии сотрудник ГИБДД «крышевал» браконьеров
Происшествия, 13.12.2022
Сотрудник ДПС за взятки «работал» на скупщиков омуля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^