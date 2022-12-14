В Бурятии задержали браконьера с ружьём









За нарушение правил охоты на браконьера составили административный протокол.



Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.



Рейды госинспекторов Бурприроднадзора проводятся в районах республики постоянно.

За нарушение правил охоты на браконьера составили административный протокол.Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.Рейды госинспекторов Бурприроднадзора проводятся в районах республики постоянно.

В селе Куналей Тарбагатайского района Бурятии задержали охотника, не имеющего при себе разрешительных документов. При себе у него было охотничье нарезное оружие «Сайга М3».- Государственному инспектору Бурприроднадзора в Тарбагатайском районе Евгению Леонову удалось предотвратить незаконную охоту на диких животных, - сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.