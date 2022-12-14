В Бурятии задержали браконьера с ружьём

Мужчину поймали во время незаконной охоты
В селе Куналей Тарбагатайского района Бурятии задержали охотника, не имеющего при себе разрешительных документов. При себе у него было охотничье нарезное оружие «Сайга М3».
- Государственному инспектору Бурприроднадзора в Тарбагатайском районе Евгению Леонову удалось предотвратить незаконную охоту на диких животных, - сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
За нарушение правил охоты на браконьера составили административный протокол.
Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.
Рейды госинспекторов Бурприроднадзора проводятся в районах республики постоянно.
Мужчину поймали во время незаконной охоты
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