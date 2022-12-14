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В Бурятии задержали браконьера с ружьём

В Бурятии задержали браконьера с ружьём
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Мужчину поймали во время незаконной охоты

В селе Куналей Тарбагатайского района Бурятии задержали охотника, не имеющего при себе разрешительных документов. При себе у него было охотничье нарезное оружие «Сайга М3».

- Государственному инспектору Бурприроднадзора в Тарбагатайском районе Евгению Леонову удалось предотвратить незаконную охоту на диких животных, - сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.



За нарушение правил охоты на браконьера составили административный протокол.

Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до пяти лет.

Рейды госинспекторов Бурприроднадзора проводятся в районах республики постоянно.
браконьерство

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