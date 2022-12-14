Расследуется уголовное дело
В конце прошлого года со двора дома 53-летней жительницы посёлка Чернышевск Забайкальского края угнали мотоцикл «Рейсер», стоимостью 72 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов житель Чернышевска.
После кражи мужчина разобрал мотоцикл на запчасти для ремонта своего мототранспорта.
От подозреваемого получены признательные показания. Забайкалец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал «Рейсер» для ремонта своего мотоцикла
Происшествия, Фото:
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