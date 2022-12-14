В Иркутской области назвали месяцы активности фальшивомонетчиков

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В предновогодней суете подделку легко не заметить



В Братске в этом году выявили фальшивок на 43 тысячи рублей. Чаще всего подделывают купюры номиналом 5 000 рублей. К тому же фальшивомонетчики стали намного осторожнее - перед сбытом ими проводится тщательная разведка в торговых точках на предмет наличия охраны, видеонаблюдения, систем автоматического запирания дверей.



- Проведённый анализ выявленных сбытов показывает, что злоумышленники наиболее часто сбывают поддельные деньги в аптеках, небольших продовольственных магазинах и на рынках. Такие торговые точки зачастую не обеспечены специальными приборами для определения подлинности купюр, - подчеркнул начальник ОЭБиПК МУ МВД России «Братское», подполковник полиции Андрей Зенков.



По статистике, уголовные дела, связанные со сбытом фальшивых купюр, раскрываются благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим подделку, запомнивших приметы и своевременно сообщивших в полицию. С предпринимателями, сотрудниками финансовых структур, кассовыми работниками полицейские на регулярной основе проводят разъяснительную работу - указываются «уязвимые места» поддельных денег и порядок действий при попытке сбыта.



Как показывает практика, в декабре и январе возрастает количество фактов сбыта поддельных купюр. Это связано с увеличением спроса на наличные деньги на фоне предновогоднего ажиотажа. В такие дни бдительность даже опытных продавцов притупляется, чем и пользуются преступники.



В этой связи с 5 декабря полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятия «Фальшивка». Так, при пересчёте денежных средств в одном из банковских отделений, был выявлен поддельный билет банка России номиналом 1000 рублей. Туда он поступил из кассы одного купного продовольственного магазина. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».



Всего в 2022 году возбуждено 10 таких дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



