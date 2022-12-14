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В Чите незаконное добытое золото изъяли в доход государства

В Чите незаконное добытое золото изъяли в доход государства
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Стоимость составила 806 тысяч рублей

В мае 2022 года в суд был предъявлен иск об обращении в федеральную собственность пяти золотых слитков и самородного золота общей массой 424 грамма.

Как установлено в ходе проведённой Забайкальским линейным управлением МВД России на транспорте доследственной проверки, мужчина купил незаконно добытое шлиховое золото, из части которого изготовил слитки. В ходе обыска его изъяли. Стоимость изъятых пяти слитков драгоценного металла и самородного золота составила 806 тысяч рублей.

- Поскольку в соответствии с требованиями действующего законодательства драгоценные металлы, полученные в результате осуществления незаконной добычи и использования, подлежат обращению в доход государства, заместителем Восточно-Сибирского транспортного прокурора в суд направлен вышеуказанный иск, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Центральный районный суд Читы 8 декабря удовлетворил иск.

Решение суда в законную силу не вступило.
Забайкальский край золотодобыча

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