В Чите незаконное добытое золото изъяли в доход государства

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Стоимость составила 806 тысяч рублей



В мае 2022 года в суд был предъявлен иск об обращении в федеральную собственность пяти золотых слитков и самородного золота общей массой 424 грамма.



Как установлено в ходе проведённой Забайкальским линейным управлением МВД России на транспорте доследственной проверки, мужчина купил незаконно добытое шлиховое золото, из части которого изготовил слитки. В ходе обыска его изъяли. Стоимость изъятых пяти слитков драгоценного металла и самородного золота составила 806 тысяч рублей.



- Поскольку в соответствии с требованиями действующего законодательства драгоценные металлы, полученные в результате осуществления незаконной добычи и использования, подлежат обращению в доход государства, заместителем Восточно-Сибирского транспортного прокурора в суд направлен вышеуказанный иск, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Центральный районный суд Читы 8 декабря удовлетворил иск.



Решение суда в законную силу не вступило.

