Ангарчанин предстал перед судом за убийство знакомого топором

Преступление произошло 12 лет назад



Ангарчанин признан виновным в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Жуткое преступление произошло осенью 2010 года. Мужчина во время пьяной ссоры нанёс множество ударов по голове топором своему 56-летнему знакомому после чего с места преступления скрылся.



Тогда не удалось раскрыть преступление ввиду недостаточности улик. Следователи провели значительный объём следственных действий, которые позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению убийства.



В июне его задержали следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска. На допросе дал признательные показания.



Следователи СК собрали полную доказательственную базу, после чего уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.



Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строго режима.

