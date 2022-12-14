Преступление произошло 12 лет назад
Ангарчанин признан виновным в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Жуткое преступление произошло осенью 2010 года. Мужчина во время пьяной ссоры нанёс множество ударов по голове топором своему 56-летнему знакомому после чего с места преступления скрылся.
Тогда не удалось раскрыть преступление ввиду недостаточности улик. Следователи провели значительный объём следственных действий, которые позволили сделать вывод о причастности мужчины к совершению убийства.
В июне его задержали следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска. На допросе дал признательные показания.
Следователи СК собрали полную доказательственную базу, после чего уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строго режима.
Ангарчанин предстал перед судом за убийство знакомого топором
Происшествия, Фото:
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