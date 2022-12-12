Тему обсудили в прокуратуре
Под председательством заместителя прокурора Бурятии Дмитрия Хобракова прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам профилактики убийств.
В работе совещания также приняли участие заместитель председателя правительства республики, представитель администрации Улан-Удэ, районные и межрайонные прокуроры.
- Отмечено, что в текущем году в республике зарегистрирован рост числа убийств, большинство из которых совершаются на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Обсуждены вопросы предупреждения и расследования преступлений указанной категории, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По итогам совещания запланирован комплекс мероприятий, нацеленных на повышение эффективности совместной работы по профилактике убийств.
В Бурятии увеличилось число бытовых убийств
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тему обсудили в прокуратуре
Мужчина получил условный срок
Статистические данные озвучили в прокуратуре
Произошла техническая неисправность
Происшествия, 11.12.2022
Также в аварии пострадал мужчина
Происшествия, 11.12.2022
Пьяный парень переходил железнодорожные пути в неположенном месте
16-летняя девушка на легковушке съехала с дороги и врезалась в бетонный блок
ДТП произошло ночью
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении
Мужчина не в первый раз бросался на людей с ножом
Возбуждено уголовное дело
Опрокидывания тепловоза не допущено
Также она сняла со счёта 70 тысяч рублей
Жертвы аферистов в том числе оплачивают посылки наложенным платежом
Оштрафованному молодому человеку 22 года