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В Бурятии увеличилось число бытовых убийств

В Бурятии увеличилось число бытовых убийств
Происшествия,  Фото:прокуратура РБ
Тему обсудили в прокуратуре

Под председательством заместителя прокурора Бурятии Дмитрия Хобракова прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам профилактики убийств.

В работе совещания также приняли участие заместитель председателя правительства республики, представитель администрации Улан-Удэ, районные и межрайонные прокуроры.

- Отмечено, что в текущем году в республике зарегистрирован рост числа убийств, большинство из которых совершаются на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Обсуждены вопросы предупреждения и расследования преступлений указанной категории, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По итогам совещания запланирован комплекс мероприятий, нацеленных на повышение эффективности совместной работы по профилактике убийств.
прокуратура статистика

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