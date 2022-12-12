В Бурятии увеличилось число бытовых убийств

Происшествия, Фото: прокуратура РБ

Тему обсудили в прокуратуре



Под председательством заместителя прокурора Бурятии Дмитрия Хобракова прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам профилактики убийств.



В работе совещания также приняли участие заместитель председателя правительства республики, представитель администрации Улан-Удэ, районные и межрайонные прокуроры.



- Отмечено, что в текущем году в республике зарегистрирован рост числа убийств, большинство из которых совершаются на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Обсуждены вопросы предупреждения и расследования преступлений указанной категории, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По итогам совещания запланирован комплекс мероприятий, нацеленных на повышение эффективности совместной работы по профилактике убийств.

