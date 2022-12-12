В Бурятии выросло число автокраж

Статистические данные озвучили в прокуратуре



В январе – ноябре 2022 года в Бурятии зарегистрировано 18 441 преступление, что на 4 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (19 210).



Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-5,1 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-21 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-24,4 %), разбоев (-36,6 %), мошенничеств (-5,9 %), хулиганств (-53,8 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-13,4 %), оружия (-10,8 %).



На 4,2 % сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 29 % (29,1 %).



Снизилось на 7,7 % количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+37,6 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+11,2 %), краж автомобилей (+29,1 %), неправомерных завладений транспортными средствами (+15,4 %), хищений сотовых телефонов (+22,4 %).



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

