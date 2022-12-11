Пьяный парень переходил железнодорожные пути в неположенном месте
В Бурятии устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге
Предварительно установлено, что ночью 11 декабря на 5680 км. ВСЖД пикета № 5 перегона станций Онохой-Заиграево грузовым поездом был смертельно травмирован 19-летний местный житель. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Увидев человека на путях, машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
- Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам поверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил молодого человека
Происшествия, Фото:
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