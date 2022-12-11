11 декабря

10 декабря

09 декабря

Популярное

В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил молодого человека

В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил молодого человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пьяный парень переходил железнодорожные пути в неположенном месте

В Бурятии устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге

Предварительно установлено, что ночью 11 декабря на 5680 км. ВСЖД пикета № 5 перегона станций Онохой-Заиграево грузовым поездом был смертельно травмирован 19-летний местный житель. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Увидев человека на путях, машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

- Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам поверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства. 

поезд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил молодого человека
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил молодого человека
Происшествия, 11.12.2022
Пьяный парень переходил железнодорожные пути в неположенном месте
В Бурятии в ДТП пострадала девушка
В Бурятии в ДТП пострадала девушка
Происшествия, 10.12.2022
16-летняя девушка на легковушке съехала с дороги и врезалась в бетонный блок
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
Происшествия, 10.12.2022
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении
Иркутянин до смерти изрезал женщину
Иркутянин до смерти изрезал женщину
Происшествия, 09.12.2022
Мужчина не в первый раз бросался на людей с ножом
В Улан-Удэ женщина ушла из гостей с чужими телефонам
В Улан-Удэ женщина ушла из гостей с чужими телефонам
Происшествия, 09.12.2022
Также она сняла со счёта 70 тысяч рублей
Мошенники присылают жителям Бурятии соль и землю
Мошенники присылают жителям Бурятии соль и землю
Происшествия, 09.12.2022
Жертвы аферистов в том числе оплачивают посылки наложенным платежом
В Бурятии сгорели гараж и автомобиль
В Бурятии сгорели гараж и автомобиль
Происшествия, 08.12.2022
Жилой дом пожарные спасли
В Иркутской области «Нива» провалилась под лёд
В Иркутской области «Нива» провалилась под лёд
Происшествия, 08.12.2022
Водителю удалось спастись из тонущей машины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^