Иркутянин до смерти изрезал женщину

Мужчина не в первый раз бросался на людей с ножом



Следователи Иркутска возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в отношении местного жителя.



По версии следствия, поздно вечером 6 декабря в частном секторе по улице Декабристов 31-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанёс множественные удары ножом по телу, шее и лицу 30-летней знакомой. Женщина скончалась на месте.



Следователи совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью местный житель. Кроме того, сейчас в отношении него полицейские расследуют уголовное дело по факту нападения осенью текущего года и нанесения ножевых ранений бывшей сожительнице.



- В настоящее время следователями в суд направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

