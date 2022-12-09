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Иркутянин до смерти изрезал женщину

Иркутянин до смерти изрезал женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина не в первый раз бросался на людей с ножом

Следователи Иркутска возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в отношении местного жителя.

По версии следствия, поздно вечером 6 декабря в частном секторе по улице Декабристов 31-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанёс множественные удары ножом по телу, шее и лицу 30-летней знакомой. Женщина скончалась на месте.

Следователи совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью местный житель. Кроме того, сейчас в отношении него полицейские расследуют уголовное дело по факту нападения осенью текущего года и нанесения ножевых ранений бывшей сожительнице.

- В настоящее время следователями в суд направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
убийство

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