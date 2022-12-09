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В Бурятии следователи проводят проверку по факту схода колёсных пар тепловоза

В Бурятии следователи проводят проверку по факту схода колёсных пар тепловоза
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Опрокидывания тепловоза не допущено

В Селенгинском районе Бурятии следователи устанавливают обстоятельства схода с рельсов колёсных пар тепловоза. Как сообщал «Байкал-Daily», железнодорожное происшествие случилось сегодня ранним утром на перегоне станций Бараты – Гусиное Озеро Восточно-Сибирской железной дороги.

- Проводится доследственная проверка проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Предварительно установлено, что 9 декабря около 4 часов по местному времени на 5785 км Восточно-Сибирской железной дороги пикет № 2 перегона Бараты – Гусиное Озеро на нечётном пути произошёл сход передних колёсных пар у одиночного тепловоза, который следовал на деповской ремонт на станцию Улан-Удэ по причине неисправности задних колёсных пар, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В результате происшествия никто не пострадал. Опрокидывания тепловоза не допущено, габарит не нарушен, железнодорожное полотно не повреждено.

железная дорога сход с рельсов

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