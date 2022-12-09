Также она сняла со счёта 70 тысяч рублей
7 декабря в управление МВД России по Улан-Удэ обратился 44-летний горожанин. Он рассказал, что в гостях у друга распивал спиртное. В компании также находилась 33-летняя женщина. Ближе к трём часам ночи она попросила у мужчины телефон, чтобы позвонить, вышла на улицу и обратно не вернулась. Также пропал и мобильный хозяина квартиры.
Общий ущерб предварительно оценён на сумму около 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Наутро 44-летний потерпевший позвонил на горячую линию банка, чтобы заблокировать лежавшую в чехле телефона карту. При попытке снять деньги через оператора он узнал, что со счёта исчезли 70 тысяч рублей. Об этом он также сообщил в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 33-летнюю условно осужденную горожанку. У нее изъяты оба телефона.
Выяснилось также, что она не ограничилась их кражей, а также через мобильный банк перевела таксисту находившиеся на счету деньги. Их водитель обналичил и вернул ей, получив за «услугу» денежное вознаграждение.
Все деньги женщина уже потратила.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Также в отношении подозреваемой составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ – за употребление наркотических средств.
Улан-удэнка также привлекается к уголовной ответственности за кражи в Октябрьском и Железнодорожном районах.
В Улан-Удэ женщина ушла из гостей с чужими телефонам
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