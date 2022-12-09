Оштрафованному молодому человеку 22 года
22-летний житель города Тулун в Иркутской области оштрафован за размещение экстремистских материалов в мессенджере Telegram.
Нарушение законодательства о противодействии экстремизму обнаружила прокуратура.
- Установлено, что 22-летний пользователь сети Интернет разместил в группе мессенжера Telegram экстремистские материалы, содержавшие обоснование необходимости совершения в отношении граждан враждебных (насильственных) действий. На этом основании межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет), - сообщает прокуратура Иркутской области.
Тулунский городской суд привлёк молодого человека к административной ответственности с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Жителя Иркутской области оштрафовали за экстремистские посты в Telegram
Происшествия, Фото:
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