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В Иркутской области в столкновении Chevrolet и Nissan пострадали четыре человека

В Иркутской области в столкновении Chevrolet и Nissan пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Авария произошла на федеральной трассе

8 декабря в Зиминском районе Иркутской области в ДТП четыре человека получили травмы

- Предварительно установлено, что около 9 часов утра на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе села Кимильтей произошло столкновение автомобилей Chevrolet Cobalt под управлением 28-летнего водителя и Nissan Almera, которым управлял 65-летний мужчина, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

 
В результате происшествия медицинская помощью понадобилась водителю Chevrolet, двум его пассажиркам в возрасте 32 и 25 лет, а также пассажирке Nissan в возрасте 63 лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ДТП

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