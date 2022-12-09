Пострадали три человека
За прошедшие сутки, 8 декабря, на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим.
Днём в Северо-Байкальском районе аварию устроил 37-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер», севший за руль, несмотря на то, что лишён водительских прав.
- Водитель «Тойоты Филдер», будучи лишённым права управления транспортными средствами, следуя со стороны посёлка Нижнеангарск в направлении Северобайкальска, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением водителя 1984 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП у водителя «Тойота Филдер» диагностирован перелом ключицы, у водителя и пассажира «Тойота Лэнд Крузер», а также пассажира Тойота Филдер» - ушибы.
В Бурятии «Филдер» врезался в «Лэнд Крузер»
Происшествия, Фото:
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