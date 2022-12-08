В Бурятии сгорели гараж и автомобиль

Жилой дом пожарные спасли
Сегодня ночью на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража по улице Ключевая села Багдарин. Пожарные приехали уже через четыре минуты, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
Гараж был полностью охвачен огнем изнутри, а в крыше имелись прогары. Хозяин участка сообщил, что внутри находится автомобиль, вывезти его было невозможно.
Потушить пожар удалось с помощью двух пожарных автоцистерн. Возгорание на площади 24 кв.м. пожарные ликвидировали за 46 минут и не допустили перехода огня на жилой дом.
Жители села очень обрадовались, что пожар не перешел на стоящий рядом жилой дом. Свою искреннюю благодарность местные жители написали в чате «Доска объявлений Баунт»:
«Хочу поблагодарить наших пожарных, дежуривших сегодня ночью. Большое вам спасибо. От всей души. Быстро потушили огонь и не дали вспыхнуть жилому дому. Дай вам Бог здоровья. И поменьше пожаров».
«Действительно, спасибо пожарным! Огромное спасибо! Спасли жилой дом! Приехали очень быстро! Дай Бог вам всем здоровья и всех благ».
В результате пожара произошёл обвал потолочного перекрытия, стены гаража повреждены изнутри, сгорел автомобиль «Рено Сандеро».
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Происшествия, Фото:
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