В Бурятии сгорели гараж и автомобиль

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Жилой дом пожарные спасли



Сегодня ночью на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража по улице Ключевая села Багдарин. Пожарные приехали уже через четыре минуты, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.



Гараж был полностью охвачен огнем изнутри, а в крыше имелись прогары. Хозяин участка сообщил, что внутри находится автомобиль, вывезти его было невозможно.



Потушить пожар удалось с помощью двух пожарных автоцистерн. Возгорание на площади 24 кв.м. пожарные ликвидировали за 46 минут и не допустили перехода огня на жилой дом.



Жители села очень обрадовались, что пожар не перешел на стоящий рядом жилой дом. Свою искреннюю благодарность местные жители написали в чате «Доска объявлений Баунт»:



«Хочу поблагодарить наших пожарных, дежуривших сегодня ночью. Большое вам спасибо. От всей души. Быстро потушили огонь и не дали вспыхнуть жилому дому. Дай вам Бог здоровья. И поменьше пожаров».



«Действительно, спасибо пожарным! Огромное спасибо! Спасли жилой дом! Приехали очень быстро! Дай Бог вам всем здоровья и всех благ».



В результате пожара произошёл обвал потолочного перекрытия, стены гаража повреждены изнутри, сгорел автомобиль «Рено Сандеро».

