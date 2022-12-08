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В Иркутской области «Нива» провалилась под лёд

В Иркутской области «Нива» провалилась под лёд
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Водителю удалось спастись из тонущей машины

На Братском водохранилище в Нукутском районе Иркутской области под лёд провалилась «Нива» с водителем внутри. Инцидент произошёл в районе Унгинского залива. К счастью, мужчине удалось вовремя выбраться из тонущей машины и позвать на помощь.

- Жителю села Заходы 1968 года рождения, допустившему выезд на лёд в отсутствие ледовой переправы, удалось выбраться из тонущего транспортного средства и позвать на помощь. Толщина льда в месте провала – около 40 сантиметров, глубина – 2-3 метра. На льду повсеместно торосы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Местные жители помогли отбуксировать машину на берег. Власти муниципального образования составили на водителя административный протокол.




провалы под лед

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