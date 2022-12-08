Конфликт запечатлел очевидец
Вечером 7 декабря в Улан-Удэ во время «традиционной» вечерней пробки на Элеваторе двое водителей устроили разборки. Видео, снятое очевидцем, опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
Суть конфликта толком неизвестна. Видео начинается с того, что крупный мужчина агрессивно закрывает пассажирскую дверь «Жигулей» молодого водителя. Скорее всего, они повздорили, не поделив дорогу, или из-за того, что один подрезал другого.
Разозлившись на хлопанье дверью, молодой человек оперативно вышел из машины и начал драку.
«Когда у водителя сдали нервы», - говорится в описании видео.
В ходе потасовки молодой парень тактически отходил в сторону. В эти моменты его оппонент наносил удары по машине.
В комментариях реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни требовали опубликовать полную версию конфликта, другие же встали на сторону молодого водителя. Они пишут:
«Ничего понятно, но очень интересно»,
«Повезло мужику в очках! На молодого попал! Будь водила «жиги» по старше и покрупней, возможно, концовка была бы другая!»
«Элеватор, пробка, водитель малоопытен, скорее всего, чего так нервничать?»,
«Неадекват. К чему эта агрессия? Думает, раз помоднее, так может молодым угрожать, или как?»
«Это теперь, видимо, норма так себя вести. Просто в шоке от такого поведения, мало того, что можно внаглую подрезать, так теперь ещё и морду будут бить. Одно не понимаю, не хотите ездить - ходите пешком».
Некоторые советовали молодому парню обратиться в полицию.
В Улан-Удэ водители устроили разборки посреди Элеватора
Происшествия, Фото:
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