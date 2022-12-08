В Улан-Удэ водители устроили разборки посреди Элеватора

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Конфликт запечатлел очевидец



Вечером 7 декабря в Улан-Удэ во время «традиционной» вечерней пробки на Элеваторе двое водителей устроили разборки. Видео, снятое очевидцем, опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».



Суть конфликта толком неизвестна. Видео начинается с того, что крупный мужчина агрессивно закрывает пассажирскую дверь «Жигулей» молодого водителя. Скорее всего, они повздорили, не поделив дорогу, или из-за того, что один подрезал другого.



Разозлившись на хлопанье дверью, молодой человек оперативно вышел из машины и начал драку.



«Когда у водителя сдали нервы», - говорится в описании видео.



В ходе потасовки молодой парень тактически отходил в сторону. В эти моменты его оппонент наносил удары по машине.



В комментариях реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни требовали опубликовать полную версию конфликта, другие же встали на сторону молодого водителя. Они пишут:



«Ничего понятно, но очень интересно»,



«Повезло мужику в очках! На молодого попал! Будь водила «жиги» по старше и покрупней, возможно, концовка была бы другая!»



«Элеватор, пробка, водитель малоопытен, скорее всего, чего так нервничать?»,



«Неадекват. К чему эта агрессия? Думает, раз помоднее, так может молодым угрожать, или как?»



«Это теперь, видимо, норма так себя вести. Просто в шоке от такого поведения, мало того, что можно внаглую подрезать, так теперь ещё и морду будут бить. Одно не понимаю, не хотите ездить - ходите пешком».



Некоторые советовали молодому парню обратиться в полицию.

