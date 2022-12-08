Мужчина предстал перед судом
Жителю посёлка Могзон Хилокского района вынесли приговор за убийство возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
31 августа 34-летний мужчина расправился со своей 35-летней сожительницей. Мужчина задушил женщину полотенцем, а затем накинул на её тело покрывало, поджёг его и убежал.
Тело женщины обнаружили односельчане на следующий день. Ещё через несколько часов следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали убийцу. Уже на первом допросе мужчина признался в преступлении.
Суд назначил забайкальцу наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.
Забайкалец задушил и сжёг сожительницу
Происшествия, Фото:
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