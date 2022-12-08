В Иркутске тушат пожар в трамвайном депо

Обошлось без пострадавших



В Иркутске тушат пожар в трамвайном депо на улице Пискунова.



- Сообщение о пожаре поступило в 12:28. На месте работают 10 единиц техники и 36 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



В 12:49 пожар был локализован на площади 10 квадратных метров. По оперативной информации горел верстак в ремонтном боксе.



Сейчас проводится ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет.

