Обошлось без пострадавших
В Иркутске тушат пожар в трамвайном депо на улице Пискунова.
- Сообщение о пожаре поступило в 12:28. На месте работают 10 единиц техники и 36 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В 12:49 пожар был локализован на площади 10 квадратных метров. По оперативной информации горел верстак в ремонтном боксе.
Сейчас проводится ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет.
В Иркутске тушат пожар в трамвайном депо
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