Иркутянина, надругавшегося над девушкой, отправили в колонию

Также молодой человек ограбил её



В Иркутске суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку, который совершил сексуальное насилие над девушкой.



Преступление произошло ночью 14 июня. Парень, находясь возле ночного клуба, после распития спиртных напитков совершил в отношении 20-летней девушки насильственные действия сексуального характера. Затем он ограбил жертву.



Суд признал молодого человека виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабёж», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Осуждённому назначено лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.



