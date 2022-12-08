Также молодой человек ограбил её
В Иркутске суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку, который совершил сексуальное насилие над девушкой.
Преступление произошло ночью 14 июня. Парень, находясь возле ночного клуба, после распития спиртных напитков совершил в отношении 20-летней девушки насильственные действия сексуального характера. Затем он ограбил жертву.
Суд признал молодого человека виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабёж», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Осуждённому назначено лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Иркутянина, надругавшегося над девушкой, отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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