Пьяный житель Бурятии ударил сожительницу «розочкой»

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчину задержали росгвардейцы



В Бичуре сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который напал на свою сожительницу с «розочкой».



- Для задержания злоумышленника на место выехали росгвардейцы. В частном доме, где произошло преступление, был задержан подозреваемый - ранее неоднократно судимый 56-летний местный житель. Установлено, что между сожителями произошёл конфликт на почве распития алкоголя, и мужчина ударил свою гражданскую жену в шею и грудь горлышком от разбитой стеклянной бутылки, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



38-летняя пострадавшая была госпитализирована бригадой скорой помощи с предварительным диагнозом «резаная рана грудной клетки». После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.



Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, ведётся следствие.



