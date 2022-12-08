Мужчину задержали росгвардейцы
В Бичуре сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который напал на свою сожительницу с «розочкой».
- Для задержания злоумышленника на место выехали росгвардейцы. В частном доме, где произошло преступление, был задержан подозреваемый - ранее неоднократно судимый 56-летний местный житель. Установлено, что между сожителями произошёл конфликт на почве распития алкоголя, и мужчина ударил свою гражданскую жену в шею и грудь горлышком от разбитой стеклянной бутылки, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
38-летняя пострадавшая была госпитализирована бригадой скорой помощи с предварительным диагнозом «резаная рана грудной клетки». После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, ведётся следствие.
Пьяный житель Бурятии ударил сожительницу «розочкой»
Происшествия, Фото:
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