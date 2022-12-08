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Пьяный житель Бурятии ударил сожительницу «розочкой»

Пьяный житель Бурятии ударил сожительницу «розочкой»
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчину задержали росгвардейцы

В Бичуре сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который напал на свою сожительницу с «розочкой».

- Для задержания злоумышленника на место выехали росгвардейцы. В частном доме, где произошло преступление, был задержан подозреваемый - ранее неоднократно судимый 56-летний местный житель. Установлено, что между сожителями произошёл конфликт на почве распития алкоголя, и мужчина ударил свою гражданскую жену в шею и грудь горлышком от разбитой стеклянной бутылки, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

38-летняя пострадавшая была госпитализирована бригадой скорой помощи с предварительным диагнозом «резаная рана грудной клетки». После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, ведётся следствие.

умышленное причинение легкого вреда здоровью Росгвардия

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