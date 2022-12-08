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В Иркутске парочку наркосбытчиков поймали с поличным

В Иркутске парочку наркосбытчиков поймали с поличным
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Возбуждено 10 уголовных дел

В Иркутске полицейским поступила информация о том, что в Октябрьском округе неизвестные занимаются распространяют синтетические наркотики. Вскоре оперативникам удалось выйти на след преступников. Наркосбытчиками оказались 35-летний мужчина и его 44-летняя сожительница.

Их задержали в момент совершения преступления. При себе у подозреваемых обнаружено более четырёх граммов наркотического порошка. Также полицейские установили ещё девять схронов, содержимое которых было направлено на экспертизу.

В ходе обыска в квартире пары сыщики изъяли свыше 120 граммов «синтетики», упаковочный материал, весы, сотовые телефоны и банковские карты.

- Пара получала психотропные вещества посредством интернет-магазина, расфасовывала его и формировала закладки. Потенциальным покупателям направлялись координаты нахождения тайника. Расчёт осуществлялся безналичным способом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи ОВД возбудили 10 уголовных дел.
наркотики

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