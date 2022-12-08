В Иркутске парочку наркосбытчиков поймали с поличным

Возбуждено 10 уголовных дел
В Иркутске полицейским поступила информация о том, что в Октябрьском округе неизвестные занимаются распространяют синтетические наркотики. Вскоре оперативникам удалось выйти на след преступников. Наркосбытчиками оказались 35-летний мужчина и его 44-летняя сожительница.
Их задержали в момент совершения преступления. При себе у подозреваемых обнаружено более четырёх граммов наркотического порошка. Также полицейские установили ещё девять схронов, содержимое которых было направлено на экспертизу.
В ходе обыска в квартире пары сыщики изъяли свыше 120 граммов «синтетики», упаковочный материал, весы, сотовые телефоны и банковские карты.
- Пара получала психотропные вещества посредством интернет-магазина, расфасовывала его и формировала закладки. Потенциальным покупателям направлялись координаты нахождения тайника. Расчёт осуществлялся безналичным способом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Следователи ОВД возбудили 10 уголовных дел.
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Происшествия, Фото:
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