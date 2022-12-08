ДТП произошло в Заиграевском районе
Утром 7 декабря в Заиграевском районе Бурятии столкнулись легковушка и грузовик.
- 30-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя со стороны Онохоя в направлении посёлка Онохой-2, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Урал» под управлением водителя 2000 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель иномарки получил травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне ДТП с пострадавшими произошло в Тункинском районе, где опрокинулся минивэн SsangYong Istana. В центре Улан-Удэ, на улице Смолина, прямо на «зебре» автомобиль сбил молодого человека.
В Бурятии легковушка врезалась в «Урал»
Происшествия, Фото:
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