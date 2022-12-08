В аварии есть пострадавшие
Накануне вечером, 7 декабря, в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими.
Всё случилось около 22 часов, когда минивэн SsangYong Istana следовал со стороны села Монды в направлении села Култук.
- 22-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два 22-летних пассажира, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера вечером в центре Улан-Удэ, на улице Смолина, на «зебре» сбили молодого человека.
В Бурятии опрокинулась Istana с пассажирами
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Труп пса лежит недалеко от здания следственного отдела
ДТП произошло в Заиграевском районе
В аварии есть пострадавшие
Наезд произошёл на улице Смолина
Более 1160 человек получили травмы
Животные держали в страхе местных жителей
Вагоны двигались по изменённому маршруту
Мужчина признался в ещё одной расправе во время следствия
Потерпевший сразу заподозрил в краже своего компаньона
В одно заведение он проник за полминуты
Она попалась на хранении «синтетики»
Ранее малышка перенесла операцию после тяжёлой травмы
Дети находились дома без присмотра взрослых
Мужчины провернули «дело» в мае
Вор украл сигареты, шоколадки и другой товар