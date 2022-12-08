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В Бурятии опрокинулась Istana с пассажирами

В Бурятии опрокинулась Istana с пассажирами
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии есть пострадавшие

Накануне вечером, 7 декабря, в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими.

Всё случилось около 22 часов, когда минивэн SsangYong Istana следовал со стороны села Монды в направлении села Култук.

- 22-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два 22-летних пассажира, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера вечером в центре Улан-Удэ, на улице Смолина, на «зебре» сбили молодого человека.


ДТП

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