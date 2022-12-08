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В Бурятии с начала года ДТП унесли жизни 116 человек

В Бурятии с начала года ДТП унесли жизни 116 человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Более 1160 человек получили травмы

За 11 месяцев текущего года в Бурятии зарегистрировано 869 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1166 человек получили травмы различной степени тяжести. 116 человек погибли.

Как показал анализ, самыми распространёнными видами ДТП стали столкновения транспортных средств (287 фактов), наезды на пешеходов (228 случаев) и съезды с дороги (166 аварий).

- Практически 40% ДТП с участием пешеходов произошли по вине самих пеших участников дорожного движения. В результате таких происшествий погибли 20 человек и травмированы 73 пешехода. При этом в 20 случаях пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Более 3150 пешеходов за нарушения ПДД привлечены к административной ответственности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пьяные водители стали виновниками 193 ДТП, в которых 57 человек скончались и 288 получили травмы различной степени тяжести.

В каждом шестом ДТП пострадал несовершеннолетний. В результате 132 таких происшествий восемь детей погибли и 156 ранены.

ДТП смерть

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