В Улан-Удэ задержали жительницу Ямала, которая 8 лет бегала от полиции

Она попалась на хранении «синтетики»
Проведённая позднее экспертиза показала, что это были наркотики синтетического происхождения общей массой более 15 граммов. Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Злоумышленница дожидаться приговора не стала и в нарушение законодательства выехала за пределы региона. Скрываясь от правоохранителей, она использовала документы родственницы и постоянно переезжала.
Задержали 36-летнюю женщину в ходе розыскных мероприятий в столице Бурятии. Её уже доставили в ОМВД России по Пуровскому району ЯНАО и поместили под домашний арест.
Злоумышленница дожидаться приговора не стала и в нарушение законодательства выехала за пределы региона. Скрываясь от правоохранителей, она использовала документы родственницы и постоянно переезжала.
Задержали 36-летнюю женщину в ходе розыскных мероприятий в столице Бурятии. Её уже доставили в ОМВД России по Пуровскому району ЯНАО и поместили под домашний арест.