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В Улан-Удэ задержали жительницу Ямала, которая 8 лет бегала от полиции

В Улан-Удэ задержали жительницу Ямала, которая 8 лет бегала от полиции
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она попалась на хранении «синтетики»

Ещё восемь лет назад, в мае 2014-го, сотрудники полиции задержали в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе местную жительницу 1986 года рождения. При личном досмотре у неё обнаружили и изъяли порошкообразное вещество.

Проведённая позднее экспертиза показала, что это были наркотики синтетического происхождения общей массой более 15 граммов. Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Злоумышленница дожидаться приговора не стала и в нарушение законодательства выехала за пределы региона. Скрываясь от правоохранителей, она использовала документы родственницы и постоянно переезжала.

Задержали 36-летнюю женщину в ходе розыскных мероприятий в столице Бурятии. Её уже доставили в ОМВД России по Пуровскому району ЯНАО и поместили под домашний арест.

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