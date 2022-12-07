В Забайкалье двое маленьких детей погибли на пожаре

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Дети находились дома без присмотра взрослых



Двое маленьких детей, которых оставили без присмотра, погибли во время пожара в частном доме в селе Митрофаново Шилкинского района Забайкальского края. Пожар произошёл сегодня, 7 декабря. Тела малышей обнаружили во время тушения.



На пожаре погибли четырёхлетний мальчик и полуторагодовалая девочка.



- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление, из окон дома шёл дым. Со слов соседей, в доме находилось два ребёнка без присмотра взрослых. Пожар полностью ликвидирован в 12.55. В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух детей 2018 и 2021 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).



- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками МЧС работают на месте пожара. Проводится осмотр места происшествия, совместно со специалистами изымаются предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания, - сообщили в пресс-службе следственного управления.



Назначена судебная экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.



Проверку также проводит Шилкинская межрайонная прокуратура.



- В ходе проверки прокуратура проверит условия жизни и воспитания детей, оценит соблюдение требований законодательства органами системы профилактики, - уточнили в краевой прокуратуре.



