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В Забайкалье двое маленьких детей погибли на пожаре

В Забайкалье двое маленьких детей погибли на пожаре
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Дети находились дома без присмотра взрослых

Двое маленьких детей, которых оставили без присмотра, погибли во время пожара в частном доме в селе Митрофаново Шилкинского района Забайкальского края. Пожар произошёл сегодня, 7 декабря. Тела малышей обнаружили во время тушения.

На пожаре погибли четырёхлетний мальчик и полуторагодовалая девочка.

- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление, из окон дома шёл дым. Со слов соседей, в доме находилось два ребёнка без присмотра взрослых. Пожар полностью ликвидирован в 12.55. В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух детей 2018 и 2021 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками МЧС работают на месте пожара. Проводится осмотр места происшествия, совместно со специалистами изымаются предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания, - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Назначена судебная экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Проверку также проводит Шилкинская межрайонная прокуратура.

- В ходе проверки прокуратура проверит условия жизни и воспитания детей, оценит соблюдение требований законодательства органами системы профилактики, - уточнили в краевой прокуратуре.

пожар смерть

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