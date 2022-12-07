Мужчины провернули «дело» в мае
В Иркутске предстанут перед судом трое местных жителей, которые сбыли более тонны украденного металлолома. Их обвиняют по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище».
- По версии следствия, в мае ранее судимые иркутяне похитили с территории железнодорожного предприятия более одной тонны лома чёрного металла, который сдали в пункт приёма металлолома. В ходе предварительного следствия обвиняемые в полном объёме признали свою вину, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Три иркутянина пойдут под суд за кражу более тонны металлолома
Происшествия, Фото:
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