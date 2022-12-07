Три иркутянина пойдут под суд за кражу более тонны металлолома

Мужчины провернули «дело» в мае



В Иркутске предстанут перед судом трое местных жителей, которые сбыли более тонны украденного металлолома. Их обвиняют по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище».



- По версии следствия, в мае ранее судимые иркутяне похитили с территории железнодорожного предприятия более одной тонны лома чёрного металла, который сдали в пункт приёма металлолома. В ходе предварительного следствия обвиняемые в полном объёме признали свою вину, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

