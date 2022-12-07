Полицейские уберегли жителя Бурятии от потери 5 миллионов

Мошенники искусно запудрили мужчине мозги
Утром 6 декабря на «телефон доверия» МВД по Бурятии позвонила взволнованная 72-летняя жительница посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района. Она рассказала, что её 47-летний сын поверил мошенникам и оформил ради них кредиты.
К этому моменту мужчина уже перевёл часть кредитных средств и поехал в Северобайкальск, чтобы перечислить следующую сумму. Пенсионерка пыталась убедить сына, что он стал жертвой мошенников, но он её не слушал. Между тем, речь шла о миллионах рублей.
Поступившее сообщение незамедлительно было передано северобайкальским полицейским. Следователь тут же позвонила мужчине, который уже был в пути. И следователю, и вскоре присоединившемуся к разговору оперуполномоченному уголовного розыска потребовалось немало времени, чтобы «раскрыть глаза» мужчине.
- Полицейским удалось установить, что злоумышленник, представившийся сотрудником банка, позвонил жителю поселка ещё 1 декабря. По стандартной схеме он сообщил об оформлении на его имя займа на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Кредит потерпевший, конечно же, не оформлял, но убедившись в его наличии в системе онлайн-банкинга, по рекомендации звонившего «вернул деньги в финансовую организацию». На самом же деле он перечислил их через оператора в отделении банка на счёт мошенника, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
По требованию того же звонившего мужчина «перечислил в банк» ещё два миллиона рублей – якобы для завершения начатой операции. Он даже не понял, что продиктовав собеседнику пришедшие в смс-сообщениях пароли, взял автокредит на эту сумму.
К счастью, перевести деньги жителю посёлка, к счастью, не удалось: в дело вмешалась его мама, а затем и полицейские.
В МВД по Бурятии подчеркнули, что благодаря следователю, оперативно связавшемуся с со службой безопасности банка, были не только сохранены взятые мужчиной в кредит два миллиона рублей, но и ранее переведенные 2 миллионов 700 тысяч рублей. Они всё ещё находились на указанном мошенником счёте и впоследствии были удержаны работниками банками.
Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.
Полицейские уберегли жителя Бурятии от потери 5 миллионов
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенники искусно запудрили мужчине мозги
Начата доследственная проверка
«Зачастую вред, причинённый окружающей среде, трудновосполним или невосполним вовсе», - отмечают специалисты
Девушка обманула как минимум троих иркутян
Кража произошла ночью
Один мальчик погиб, второй получил тяжёлые травмы
На момент возгорания в доме никого не было
Одна их них уже напала на младшеклассника
Пожарные вытащили женщину на улицу и привели в чувство
Проводится доследственная проверка
Мужчина поймал животное металлической петлёй
Причиной пожара стал перекал трубы
На замечания охранника он не реагировал
Школьников и сотрудников школы обследовали
Также участники демонстрации против коррупции подожгли новогодние ёлки