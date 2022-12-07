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Полицейские уберегли жителя Бурятии от потери 5 миллионов

Полицейские уберегли жителя Бурятии от потери 5 миллионов
Происшествия, 
Мошенники искусно запудрили мужчине мозги

Утром 6 декабря на «телефон доверия» МВД по Бурятии позвонила взволнованная 72-летняя жительница посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района. Она рассказала, что её 47-летний сын поверил мошенникам и оформил ради них кредиты.

К этому моменту мужчина уже перевёл часть кредитных средств и поехал в Северобайкальск, чтобы перечислить следующую сумму. Пенсионерка пыталась убедить сына, что он стал жертвой мошенников, но он её не слушал. Между тем, речь шла о миллионах рублей.

Поступившее сообщение незамедлительно было передано северобайкальским полицейским. Следователь тут же позвонила мужчине, который уже был в пути. И следователю, и вскоре присоединившемуся к разговору оперуполномоченному уголовного розыска потребовалось немало времени, чтобы «раскрыть глаза» мужчине.

- Полицейским удалось установить, что злоумышленник, представившийся сотрудником банка, позвонил жителю поселка ещё 1 декабря. По стандартной схеме он сообщил об оформлении на его имя займа на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Кредит потерпевший, конечно же, не оформлял, но убедившись в его наличии в системе онлайн-банкинга, по рекомендации звонившего «вернул деньги в финансовую организацию». На самом же деле он перечислил их через оператора в отделении банка на счёт мошенника, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

По требованию того же звонившего мужчина «перечислил в банк» ещё два миллиона рублей – якобы для завершения начатой операции. Он даже не понял, что продиктовав собеседнику пришедшие в смс-сообщениях пароли, взял автокредит на эту сумму.

К счастью, перевести деньги жителю посёлка, к счастью, не удалось: в дело вмешалась его мама, а затем и полицейские.

В МВД по Бурятии подчеркнули, что благодаря следователю, оперативно связавшемуся с со службой безопасности банка, были не только сохранены взятые мужчиной в кредит два миллиона рублей, но и ранее переведенные 2 миллионов 700 тысяч рублей. Они всё ещё находились на указанном мошенником счёте и впоследствии были удержаны работниками банками.

Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. 
мошенничество

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