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В Чите ветром сорвало крышу с детского сада

В Чите ветром сорвало крышу с детского сада
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Начата доследственная проверка

6 декабря в читинских СМИ появилась информация о том, что в результате шквалистого ветра снесло крышу детского сада. Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки.

По данным СМИ, в детском саду № 9, где сдуло крышу, всего два года назад был ремонт.

— В результате сильного порыва ветра сорвало третью часть кровельного покрытия детского сада. Пострадавших нет, жизни и здоровью ничего не угрожает. После разбора крыши будет проведена работа по установке кровли. Дошкольное учреждение работает в штатном режиме, — сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу комитета образования Читы.

Следователи регионального следственного управления СК провели осмотр места происшествия. Опрашиваются руководство и персонал детского сада.

- Будут изъяты и изучены документы о проведении ремонта кровли, другие имеющие значение документы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

детские сады

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