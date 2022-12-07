Начата доследственная проверка
6 декабря в читинских СМИ появилась информация о том, что в результате шквалистого ветра снесло крышу детского сада. Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки.
По данным СМИ, в детском саду № 9, где сдуло крышу, всего два года назад был ремонт.
— В результате сильного порыва ветра сорвало третью часть кровельного покрытия детского сада. Пострадавших нет, жизни и здоровью ничего не угрожает. После разбора крыши будет проведена работа по установке кровли. Дошкольное учреждение работает в штатном режиме, — сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу комитета образования Читы.
Следователи регионального следственного управления СК провели осмотр места происшествия. Опрашиваются руководство и персонал детского сада.
- Будут изъяты и изучены документы о проведении ремонта кровли, другие имеющие значение документы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Чите ветром сорвало крышу с детского сада
Происшествия, Фото:
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