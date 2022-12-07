«Зачастую вред, причинённый окружающей среде, трудновосполним или невосполним вовсе», - отмечают специалисты
С начала года в национальном парке «Тункинский» в Бурятии выявлено 26 случаев незаконной рубки. Составлено шесть административных протоколов; по ним наложено шесть штрафов на сумму 18 тысяч рублей. Также составлено 11 актов о лесонарушении на неустановленных лиц. В полицию направлено 20 актов о лесонарушении для возбуждения уголовных дел.
В целом незаконных рубок стало меньше. Как отмечают в административно-правовом отделе национального парка, одной из причин стало уменьшение ставки платы за древесину.
Однако незаконные рубки наносят большой экологический и экономический вред, подчёркивают специалисты.
- Лес, как природный ресурс, является комплексной экологической системой, состоящей из почв, подземных и наземных источников, объектов растительного и животного мира, находящихся в тесной взаимосвязи, потому негативное воздействие на отдельные компоненты экологической системы лесов влечёт нарушение внутрисистемных связей, нанося тем самым вред экосистеме в целом. Зачастую вред, причинённый окружающей среде, трудновосполним или невосполним вовсе, и прежнее её состояние, существовавшее до правонарушения, невосстановимо, - рассказали в нацпарке.
Жителей района просят не рубить незаконно деревья. К ним обратились с призывом: «Лес - это наше здоровье и чистая экология».
В нацпарке в Бурятии более 20 раз незаконно рубили деревья
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мошенники искусно запудрили мужчине мозги
Начата доследственная проверка
«Зачастую вред, причинённый окружающей среде, трудновосполним или невосполним вовсе», - отмечают специалисты
Девушка обманула как минимум троих иркутян
Кража произошла ночью
Один мальчик погиб, второй получил тяжёлые травмы
На момент возгорания в доме никого не было
Одна их них уже напала на младшеклассника
Пожарные вытащили женщину на улицу и привели в чувство
Проводится доследственная проверка
Мужчина поймал животное металлической петлёй
Причиной пожара стал перекал трубы
На замечания охранника он не реагировал
Школьников и сотрудников школы обследовали
Также участники демонстрации против коррупции подожгли новогодние ёлки