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В нацпарке в Бурятии более 20 раз незаконно рубили деревья

В нацпарке в Бурятии более 20 раз незаконно рубили деревья
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Зачастую вред, причинённый окружающей среде, трудновосполним или невосполним вовсе», - отмечают специалисты

С начала года в национальном парке «Тункинский» в Бурятии выявлено 26 случаев незаконной рубки. Составлено шесть административных протоколов; по ним наложено шесть штрафов на сумму 18 тысяч рублей. Также составлено 11 актов о лесонарушении на неустановленных лиц. В полицию направлено 20 актов о лесонарушении для возбуждения уголовных дел.

В целом незаконных рубок стало меньше. Как отмечают в административно-правовом отделе национального парка, одной из причин стало уменьшение ставки платы за древесину.

Однако незаконные рубки наносят большой экологический и экономический вред, подчёркивают специалисты.

- Лес, как природный ресурс, является комплексной экологической системой, состоящей из почв, подземных и наземных источников, объектов растительного и животного мира, находящихся в тесной взаимосвязи, потому негативное воздействие на отдельные компоненты экологической системы лесов влечёт нарушение внутрисистемных связей, нанося тем самым вред экосистеме в целом. Зачастую вред, причинённый окружающей среде, трудновосполним или невосполним вовсе, и прежнее её состояние, существовавшее до правонарушения, невосстановимо, - рассказали в нацпарке.

Жителей района просят не рубить незаконно деревья. К ним обратились с призывом: «Лес - это наше здоровье и чистая экология».

национальный парк черные лесорубы

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