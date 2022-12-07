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В Иркутске поймали 19-летнюю аферистку

В Иркутске поймали 19-летнюю аферистку
Происшествия, 
Девушка обманула как минимум троих иркутян

21 ноября в полицию Иркутска обратилась 28-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина разместила в интернете объявление о продаже телефона. Через несколько дней нашлась покупательница. Они договорились о встрече, и девушка приехала по указанному адресу. Однако после сделки деньги на счёт женщины так и не поступили.

- Девушка провела несколько манипуляций на телефоне и сообщила, что деньги на товар перевела. В доказательство она показала скриншот чека об оплате, после чего уехала. Однако деньги на счёт так и не поступили, и жертва обмана обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Спустя несколько дней в полицию пришло ещё два похожих заявления.

Вскоре подозреваемая была задержана. Ею оказалась 19-летняя ранее судимая местная жительница. Похищенные телефоны были найдены у неё дома. Одним из них она пользовалась сама. В телефоне аферистки обнаружены многочисленные фальшивые чеки переводов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Юной мошеннице грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас сыщики проверяют её на причастность к другим хищениям.


мошенничество

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