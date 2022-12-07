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В Иркутской области осудили машиниста электровоза, сбившего насмерть ребёнка

В Иркутской области осудили машиниста электровоза, сбившего насмерть ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Один мальчик погиб, второй получил тяжёлые травмы

В Иркутской области суд приговорил к двум годам лишения свободы машиниста по уголовному делу о наезде поезда на двух мальчиков, один из которых погиб.

- Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла 1 октября 2018 года на перегоне в городе Братск. Локомотив наехал на двух мальчиков, которые находились на железнодорожных путях. Один из них скончался на месте, второй получил тяжёлые травмы.

Следствие установило, что машинист нарушил правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. А именно он не подал своевременно звуковой сигнал и не применил экстренное торможение.

Мужчина признан виновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ). 
железная дорога смерть поезд

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