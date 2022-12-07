Один мальчик погиб, второй получил тяжёлые травмы
В Иркутской области суд приговорил к двум годам лишения свободы машиниста по уголовному делу о наезде поезда на двух мальчиков, один из которых погиб.
- Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Трагедия произошла 1 октября 2018 года на перегоне в городе Братск. Локомотив наехал на двух мальчиков, которые находились на железнодорожных путях. Один из них скончался на месте, второй получил тяжёлые травмы.
Следствие установило, что машинист нарушил правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. А именно он не подал своевременно звуковой сигнал и не применил экстренное торможение.
Мужчина признан виновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
В Иркутской области осудили машиниста электровоза, сбившего насмерть ребёнка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кража произошла ночью
Один мальчик погиб, второй получил тяжёлые травмы
На момент возгорания в доме никого не было
Одна их них уже напала на младшеклассника
Пожарные вытащили женщину на улицу и привели в чувство
Проводится доследственная проверка
Мужчина поймал животное металлической петлёй
Причиной пожара стал перекал трубы
На замечания охранника он не реагировал
Школьников и сотрудников школы обследовали
Также участники демонстрации против коррупции подожгли новогодние ёлки
А ещё один несчастный случай произошёл в Северобайкальске
Женщина закопала останки в ограде, а часть сожгла в печи
Пострадавшего эвакуируют на вертолёте
По словам юноши, машина принадлежит его отцу