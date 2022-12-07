Пожарные вытащили женщину на улицу и привели в чувство
5 декабря в Чите произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Прибывшим пожарным очевидец сообщил, что там может находиться женщина.
- На разведку было направлено звено газодымозащитной службы, которое обнаружило в квартире женщину без сознания. Пострадавшую вынесли на свежий воздух, привели в чувство и передали прибывшим медикам. Благодаря своевременному сообщению пожарные ликвидировали возгорание, не допустив его распространения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Огнём повреждены домашние вещи. По предварительным данным, причиной пожара стал непотушенный окурок, брошенный на матрас пострадавшей.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл в городе Борзя 1 декабря.
В Чите из горящей квартиры спасли женщину, лежавшую без сознания
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кража произошла ночью
Один мальчик погиб, второй получил тяжёлые травмы
На момент возгорания в доме никого не было
Одна их них уже напала на младшеклассника
Пожарные вытащили женщину на улицу и привели в чувство
Проводится доследственная проверка
Мужчина поймал животное металлической петлёй
Причиной пожара стал перекал трубы
На замечания охранника он не реагировал
Школьников и сотрудников школы обследовали
Также участники демонстрации против коррупции подожгли новогодние ёлки
А ещё один несчастный случай произошёл в Северобайкальске
Женщина закопала останки в ограде, а часть сожгла в печи
Пострадавшего эвакуируют на вертолёте
По словам юноши, машина принадлежит его отцу