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В Чите из горящей квартиры спасли женщину, лежавшую без сознания

В Чите из горящей квартиры спасли женщину, лежавшую без сознания
Происшествия, 
Пожарные вытащили женщину на улицу и привели в чувство

5 декабря в Чите произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Прибывшим пожарным очевидец сообщил, что там может находиться женщина.

- На разведку было направлено звено газодымозащитной службы, которое обнаружило в квартире женщину без сознания. Пострадавшую вынесли на свежий воздух, привели в чувство и передали прибывшим медикам. Благодаря своевременному сообщению пожарные ликвидировали возгорание, не допустив его распространения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Огнём повреждены домашние вещи. По предварительным данным, причиной пожара стал непотушенный окурок, брошенный на матрас пострадавшей.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл в городе Борзя 1 декабря
пожар

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