В Бурятии браконьер получил «условку» за убийство кабарги





Отметим, согласно российскому законодательству, применение капканов и петель при отлове охотничьих животных запрещено.



В Баунтовском районе Бурятии осудили браконьера.В феврале мужчина в лесу Баунтовского лесничества с помощью металлической петли совершил незаконную охоту, убив кабаргу. Ущерб, причинённый государству, составил 60 тысяч рублей, который обвиняемый частично возместил в ходе расследования уголовного дела.- Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении ущерба в размере 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Приговор вступил в законную силу.