В Бурятии сгорело кафе









Вечером 5 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании кафе «Колос» в селе Ташелан Заиграевского района Бурятии.- На момент прибытия пожарных неэксплуатируемое здание кафе было полностью охвачено огнём, потолочное перекрытие и крыша обрушились, - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.В тушении были задействованы семеро пожарных и три единицы техники. В течение двух часов ликвидировали открытый огонь на площади 300 кв.м.Пострадавших нет.В результате пожара здание кафе сгорело полностью с обрушением потолочного перекрытия и крыши на площади 300 кв. м.По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал трубы. Со слов владельца кафе, здание давно не использовалось по назначению, помещение он отапливал сам.