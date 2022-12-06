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В Бурятии сгорело кафе

В Бурятии сгорело кафе
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Причиной пожара стал перекал трубы

Вечером 5 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании кафе «Колос» в селе Ташелан Заиграевского района Бурятии.

- На момент прибытия пожарных неэксплуатируемое здание кафе было полностью охвачено огнём, потолочное перекрытие и крыша обрушились, - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

В тушении были задействованы семеро пожарных и три единицы техники. В течение двух часов ликвидировали открытый огонь на площади 300 кв.м.

Пострадавших нет.


В результате пожара здание кафе сгорело полностью с обрушением потолочного перекрытия и крыши на площади 300 кв. м.

По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал трубы. Со слов владельца кафе, здание давно не использовалось по назначению, помещение он отапливал сам.

пожар

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