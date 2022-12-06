В Улан-Удэ у педагога школы-интерната обнаружили туберкулёз

Школьников и сотрудников школы обследовали



У педагога специальной (коррекционной) школы-интерната №62 III-IV вида в Улан-Удэ обнаружили активную форму туберкулёза. Эта школа предназначена для обучения детей с нарушениями зрения. Обучение проходят в основном дети из сельских районов республики.



60 учащихся, а также 39 сотрудников школы-интерната оперативно обследовали медики.



- С 3 по 21 ноября проведены противоэпидемические мероприятия в школе-интернате. Определены границы производственного очага, в рамках которого обследованы 60 учащихся и 39 сотрудников школы. Учащиеся обследованы иммунологическими и лабораторными методами, семь детей осмотрены рентгенологическим методом из-за признаков острых респираторных заболеваний. Им диагностический тест будет выполнен по снятию медицинского отвода. Несколько учащихся выбыли по месту жительства, переданы в районы, - сообщили в республиканском противотуберкулёзном диспансере имени Дугаровой.



В результате обследования заболевших туберкулёзом и заразившихся детей не выявлено. Однако так как дети контактировали с больным педагогом, за школьниками на год установлено профилактическое диспансерное наблюдение. Фтизиатры будут осматривать детей раз в полгода.



Среди сотрудников школы-интерната по результатам иммунологического, лабораторного и рентгенологического обследования у пяти человек выявлена латентная туберкулёзная инфекция. Диагностическая компьютерная томография органов грудной клетки у них патологии не выявила.

Профилактическое диспансерное наблюдение с превентивным лечением латентной инфекции также установлено сроком на год.

