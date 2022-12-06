В Иркутской области 14-летнего школьника поймали за рулём «ВАЗа»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По словам юноши, машина принадлежит его отцу



В посёлке Будагово Тулунского района Иркутской области инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ». За рулём машины оказался 14-летний юноша, ученик восьмого класса. Он признался полицейским, что неоднократно управлял автомобилем.



- Полицейские выяснили, что владельцем отечественной легковушки оказался отец водителя. В отношении собственника автотранспорта за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права, возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Теперь отцу мальчика грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

