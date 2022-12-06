По словам юноши, машина принадлежит его отцу
В посёлке Будагово Тулунского района Иркутской области инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ». За рулём машины оказался 14-летний юноша, ученик восьмого класса. Он признался полицейским, что неоднократно управлял автомобилем.
- Полицейские выяснили, что владельцем отечественной легковушки оказался отец водителя. В отношении собственника автотранспорта за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права, возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Теперь отцу мальчика грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
В Иркутской области 14-летнего школьника поймали за рулём «ВАЗа»
Происшествия, Фото:
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