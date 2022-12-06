06 декабря

05 декабря

Популярное

Читинка выкрала у жителя Бурятии телефон и сняла деньги со счёта

Читинка выкрала у жителя Бурятии телефон и сняла деньги со счёта
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка воспользовалась пьяным состоянием мужчины

В полицию Читы обратился 32-летний житель Бурятии с заявлением о краже телефона с привязанным к нему банковским счётом. Он рассказал полицейским, что в городе он познакомился с 20-летней девушкой. После распития с ней алкогольных напитков обнаружил пропажу денег и телефона. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Вскоре полицейские поймали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница без судимостей. Девушка призналась в содеянном.

- Подозреваемая воспользовалась нетрезвым состоянием гостя города и совершила хищение. Похищенные деньги она успела потратить на собственные нужды, а сотовый телефон сбыла неустановленным лицам, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают меры, чтобы вернуть украденный телефон.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии легковушка провалилась под лёд
В Бурятии легковушка провалилась под лёд
Происшествия, 06.12.2022
Инцидент произошёл на Гусином озере
В Бурятии банки выявили 30 фальшивых банкнот
В Бурятии банки выявили 30 фальшивых банкнот
Происшествия, 06.12.2022
Количество выявленных фальшивок снижается
Улан-удэнец украл из супермаркета 250 пачек масла
Улан-удэнец украл из супермаркета 250 пачек масла
Происшествия, 06.12.2022
Вор продавал сливочное масло на улице
Иркутянин напал на таксиста с ножом
Иркутянин напал на таксиста с ножом
Происшествия, 06.12.2022
Парню нечем было рассчитаться за поездку
В Бурятии на большой площади горит мусорный полигон
В Бурятии на большой площади горит мусорный полигон
Происшествия, 06.12.2022
Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств

В Бурятии многодетную мать убил её супруг
В Бурятии многодетную мать убил её супруг
Происшествия, 06.12.2022
Убийство произошло на почве ревности
В Забайкалье легковушка столкнулась с поездом
В Забайкалье легковушка столкнулась с поездом
Происшествия, 05.12.2022
Водитель и пассажир автомобиля погибли
Улан-удэнец в рестоклубе украл деньги и выбросил кошелёк
Улан-удэнец в рестоклубе украл деньги и выбросил кошелёк
Происшествия, 05.12.2022
Мужчина никогда прежде не привлекался к уголовной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^