Девушка воспользовалась пьяным состоянием мужчины
В полицию Читы обратился 32-летний житель Бурятии с заявлением о краже телефона с привязанным к нему банковским счётом. Он рассказал полицейским, что в городе он познакомился с 20-летней девушкой. После распития с ней алкогольных напитков обнаружил пропажу денег и телефона. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
Вскоре полицейские поймали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница без судимостей. Девушка призналась в содеянном.
- Подозреваемая воспользовалась нетрезвым состоянием гостя города и совершила хищение. Похищенные деньги она успела потратить на собственные нужды, а сотовый телефон сбыла неустановленным лицам, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают меры, чтобы вернуть украденный телефон.
Читинка выкрала у жителя Бурятии телефон и сняла деньги со счёта
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Инцидент произошёл на Гусином озере
Мужчина сам пришёл в полицию с повинной
Количество выявленных фальшивок снижается
Молодой человек обокрал соседа
Вторую машину угонщик продал
Возгорание произошло в подсобке
Вор продавал сливочное масло на улице
Парню нечем было рассчитаться за поездку
Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств
Мужчина предстанет перед судом
Убийство произошло на почве ревности
Преступников отправили за решётку
Проводится доследственная проверка
Водитель и пассажир автомобиля погибли
Мужчина никогда прежде не привлекался к уголовной ответственности