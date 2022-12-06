Читинка выкрала у жителя Бурятии телефон и сняла деньги со счёта

Девушка воспользовалась пьяным состоянием мужчины



В полицию Читы обратился 32-летний житель Бурятии с заявлением о краже телефона с привязанным к нему банковским счётом. Он рассказал полицейским, что в городе он познакомился с 20-летней девушкой. После распития с ней алкогольных напитков обнаружил пропажу денег и телефона. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.



Вскоре полицейские поймали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница без судимостей. Девушка призналась в содеянном.



- Подозреваемая воспользовалась нетрезвым состоянием гостя города и совершила хищение. Похищенные деньги она успела потратить на собственные нужды, а сотовый телефон сбыла неустановленным лицам, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело. Полицейские принимают меры, чтобы вернуть украденный телефон.

