06 декабря

05 декабря

Популярное

В Бурятии легковушка провалилась под лёд

В Бурятии легковушка провалилась под лёд
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Инцидент произошёл на Гусином озере

Сегодня на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии провалился под лёд легковой автомобиль.

Инцидент произошёл в районе посёлка Набережный. На место выезжали сотрудники полиции, ГИМС, поисково-спасательного отряда, администрации района. Всего привлекли 10 человек и пять единиц техники, сообщила «Селенга-инфо».

Водителя в момент провала в машине не было. Он рыбачил в стороне и не пострадал.

- Легковой автомобиль провалился под лёд полностью. Глубина в месте провала - 4,5 метров. Толщина льда – 20 см. Будьте внимательны. Выезд на лёд запрещён, - обратились к местным жителям.


Как сообщал «Байкал-Daily», 3 декабря в Кабанском районе между станцией Посольская и села Большая речка под лёд провалился грузовик «Газон Некст». Также обошлось без пострадавших.
провалы под лед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии легковушка провалилась под лёд
В Бурятии легковушка провалилась под лёд
Происшествия, 06.12.2022
Инцидент произошёл на Гусином озере
В Бурятии банки выявили 30 фальшивых банкнот
В Бурятии банки выявили 30 фальшивых банкнот
Происшествия, 06.12.2022
Количество выявленных фальшивок снижается
Улан-удэнец украл из супермаркета 250 пачек масла
Улан-удэнец украл из супермаркета 250 пачек масла
Происшествия, 06.12.2022
Вор продавал сливочное масло на улице
Иркутянин напал на таксиста с ножом
Иркутянин напал на таксиста с ножом
Происшествия, 06.12.2022
Парню нечем было рассчитаться за поездку
В Бурятии на большой площади горит мусорный полигон
В Бурятии на большой площади горит мусорный полигон
Происшествия, 06.12.2022
Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств

В Бурятии многодетную мать убил её супруг
В Бурятии многодетную мать убил её супруг
Происшествия, 06.12.2022
Убийство произошло на почве ревности
В Забайкалье легковушка столкнулась с поездом
В Забайкалье легковушка столкнулась с поездом
Происшествия, 05.12.2022
Водитель и пассажир автомобиля погибли
Улан-удэнец в рестоклубе украл деньги и выбросил кошелёк
Улан-удэнец в рестоклубе украл деньги и выбросил кошелёк
Происшествия, 05.12.2022
Мужчина никогда прежде не привлекался к уголовной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^