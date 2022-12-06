В Бурятии легковушка провалилась под лёд

Сегодня на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии провалился под лёд легковой автомобиль.
Инцидент произошёл в районе посёлка Набережный. На место выезжали сотрудники полиции, ГИМС, поисково-спасательного отряда, администрации района. Всего привлекли 10 человек и пять единиц техники, сообщила «Селенга-инфо».
Водителя в момент провала в машине не было. Он рыбачил в стороне и не пострадал.
- Легковой автомобиль провалился под лёд полностью. Глубина в месте провала - 4,5 метров. Толщина льда – 20 см. Будьте внимательны. Выезд на лёд запрещён, - обратились к местным жителям.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 декабря в Кабанском районе между станцией Посольская и села Большая речка под лёд провалился грузовик «Газон Некст». Также обошлось без пострадавших.