В Бурятии 18-летний парень увёз на саночках украденные инструменты

Молодой человек обокрал соседа
29 ноября в Баргузинском районе Бурятии в полицию с заявлением о краже строительных и автоинструментов обратился 65-летний житель посёлке Усть-Баргузин. Мужчина рассказал, что имущество украли ночью из его гаража, пока семья спала. Ущерб он оценил в 87 тысяч рублей.
Полицейские раскрыли кражу, задержав 18-летнего парня, проживающего на соседней улице, сообщили в МВД по Бурятии.
Молодой человек признался, что через незапертую дверь проник в гараж в ограде дома и украл два набора гаечных ключей, деревообрабатывающий станок, две бензо- и одну электропилы.
Имущество он сначала вынес на улицу и сложил у забора, после на санях перевез на зданий двор образовательного учреждения, где спрятал, утопив в снегу.
Сейчас все инструменты изъяты полицейскими и ближайшее время будет возвращены владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отметим, молодой человек имеет основное общее образование (9 классов школы), нигде не учится и не работает. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
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