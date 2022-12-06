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В Бурятии 18-летний парень увёз на саночках украденные инструменты

В Бурятии 18-летний парень увёз на саночках украденные инструменты
Происшествия, 
Молодой человек обокрал соседа

29 ноября в Баргузинском районе Бурятии в полицию с заявлением о краже строительных и автоинструментов обратился 65-летний житель посёлке Усть-Баргузин. Мужчина рассказал, что имущество украли ночью из его гаража, пока семья спала. Ущерб он оценил в 87 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли кражу, задержав 18-летнего парня, проживающего на соседней улице, сообщили в МВД по Бурятии.

Молодой человек признался, что через незапертую дверь проник в гараж в ограде дома и украл два набора гаечных ключей, деревообрабатывающий станок, две бензо- и одну электропилы.

Имущество он сначала вынес на улицу и сложил у забора, после на санях перевез на зданий двор образовательного учреждения, где спрятал, утопив в снегу.

Сейчас все инструменты изъяты полицейскими и ближайшее время будет возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отметим, молодой человек имеет основное общее образование (9 классов школы), нигде не учится и не работает. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.



кража

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