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В Ангарске посетителей поликлиники эвакуировали из-за пожара

В Ангарске посетителей поликлиники эвакуировали из-за пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание произошло в подсобке

Сегодня утром произошёл пожар в 36 медсанчасти в 7 квартале Ангарска. До приезда пожарных персонал поликлиники эвакуировал более 50 посетителей и работников.

Как выяснилось, возгорание произошло в одном из подсобных помещений в подвальном этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

 

Сигнал поступил в пожарно-спасательную службу в 9:47. В 10:16 пожар был ликвидирован на площади семь квадратных метров.

В результате пожара повреждены стеллаж и вентиляционная шахта. Пострадавших нет.

Государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку в отношении должностных лиц поликлиники, ответственных за пожарную безопасность.

пожар поликлиника

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