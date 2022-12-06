В Ангарске посетителей поликлиники эвакуировали из-за пожара









Сигнал поступил в пожарно-спасательную службу в 9:47. В 10:16 пожар был ликвидирован на площади семь квадратных метров.



В результате пожара повреждены стеллаж и вентиляционная шахта. Пострадавших нет.



Государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку в отношении должностных лиц поликлиники, ответственных за пожарную безопасность.

Сигнал поступил в пожарно-спасательную службу в 9:47. В 10:16 пожар был ликвидирован на площади семь квадратных метров.В результате пожара повреждены стеллаж и вентиляционная шахта. Пострадавших нет.Государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку в отношении должностных лиц поликлиники, ответственных за пожарную безопасность.





Сегодня утром произошёл пожар в 36 медсанчасти в 7 квартале Ангарска. До приезда пожарных персонал поликлиники эвакуировал более 50 посетителей и работников.Как выяснилось, возгорание произошло в одном из подсобных помещений в подвальном этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.