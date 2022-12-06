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Иркутянин напал на таксиста с ножом

Иркутянин напал на таксиста с ножом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Парню нечем было рассчитаться за поездку

1 декабря в больницу с ножевым ранением поступил 46-летний житель Иркутска, работающий таксистом. Полицейским он рассказал, что на него напал пассажир, отказавшийся оплачивать проезд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Пассажир нанёс несколько ударов ножом в спину водителя. После он на автомобиле таксиста скрылся, бросив раненого мужчину на улице.

Спустя несколько часов нападавшего нашли и доставили в отдел полиции. Им оказался 22-летний ранее судимый молодой человек. На допросе он рассказал, из-за чего всё произошло.

 
Выяснилось, что перед поездкой парень поссорился с девушкой и, не имея денег, вызвал такси. По приезду на адрес в автомобиле пассажир делал вид, что переводит таксисту деньги. В этот момент перевозчик, по словам задержанного, «начал агрессировать».

- За две недели до этого у меня был куплен кухонный ножик, я забыл вытащить его из барсетки. Этим ножом я ударил таксиста в область руки, и когда он наклонялся, чтобы открыть машину, то ударил ещё в область шеи. Я выбежал из машины вместе с таксистом в сторону обрыва, потом вспомнил, что телефон и барсетка лежат в машине, сел на водительское сидение, пытался заблокировать двери, но открыл себе водительское окно полностью, в это время водитель нанёс мне несколько ударов. Я ещё больше испугался и уехал в сторону Баумана, - рассказал задержанный пассажир.

Подозреваемого поместили под стражу. 
такси грабеж разбой

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