Самостоятельно эвакуировались 23 человека
Сегодня утром, 6 декабря, на складе лакокрасочного цеха ЛВРЗ в Улан-Удэ произошло возгорание.
Сигнал о происшествии пожарные получили в 05:47. На место тут же выехали пожарные расчёты. Самостоятельно к этому времени эвакуировались 23 человека, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Пожар локализовали на площади 20 квадратных метров. В 6:25 было ликвидировано открытое горение.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года произошёл пожар на насосной станции ЛВРЗ. Тогда горели технические масла, тушение осложнялось наличием внутри кирпичного здания ёмкостей с горюче-смазочными материалами. На пожаре пострадал работник, получивший ожоги 1, 2, 3 степени.
На Улан-Удэнском ЛВРЗ произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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