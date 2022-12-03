В Бурятии под лёд провалился автомобиль

Находившиеся в грузовике люди не пострадали



Сегодня в 09.48 между станцией Посольская и селом Большая речка в Кабанском районе провалился под лёд автомобиль «Газон Некст». Об этом сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».



В автомобиле находились два человека - не пострадали.



- Оборудованных ледовых дорог на территории Кабанского района нет, процесс образования льда идёт медленнее обычного, выезд на лёд представляет опасность для Вашей жизни и здоровья! – предупреждают в ГИМС Кабанского района.





