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В Бурятии под лёд провалился автомобиль

В Бурятии под лёд провалился автомобиль
Происшествия,  Фото:группа «Кабанск-инфо.24/7»
Находившиеся в грузовике люди не пострадали

Сегодня в 09.48 между станцией Посольская и селом Большая речка в Кабанском районе провалился под лёд автомобиль «Газон Некст». Об этом сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».

В автомобиле находились два человека - не пострадали.

- Оборудованных ледовых дорог на территории Кабанского района нет, процесс образования льда идёт медленнее обычного, выезд на лёд представляет опасность для Вашей жизни и здоровья! – предупреждают в ГИМС Кабанского района.


провалы под лед

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