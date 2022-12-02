Юный убийца нанёс жертве более 70 повреждений
В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет 17-летний парень, зверски убивший односельчанина. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
По данным следствия, молодой человек живёт в селе Ганзурино. Учёбу он не посещал, употреблял алкоголь. Вечером 18 сентября 2022 года он распивал спиртное в компании знакомых взрослых местных жителей в доме у одного из них. Около полуночи у молодого человека возник спор с одним из мужчин из-за незначительного денежного долга.
Вспыхнула потасовка, и разозлившийся парень решил убить оппонента. Три часа он избивал жертву по телу кулаками, ногами и различными предметами, попавшими под руку. Кроме того, он схватил нож и изрезал мужчину.
Всего изувер нанёс более 70 повреждений, от которых мужчина скончался.
После подросток сбежал с места происшествия. Впрочем, вскоре его изобличили и задержали. На допросах он признал вину и дал подробные показания о преступлении.
В ходе предварительного следствия установлено, что подросток числился студентом местного колледжа, однако ещё с ноября прошлого года ни разу не посещал занятия.
- Из образовательного учреждения в компетентные органы по делам несовершеннолетних в связи с пропусками подростком учебы сообщения не направлялись. Более того, молодой человек был спокойно переведён на второй курс. По мнению следствия, данное обстоятельство способствовало алкоголизации молодого человека и последующему совершению им особо тяжкого преступления. В связи с этим с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, директору колледжа направлено представление о ненадлежащей воспитательной работе со студентами. Меры по нему уже приняты, - уточнили в следственном управлении.
На юношу возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Бурятии 17-летний подросток три часа убивал односельчанина
Происшествия, Фото:
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