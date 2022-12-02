В Бурятии горели гаражи на соседних участках

Вечером 1 декабря произошло возгорание надворных построек в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии.
Там загорелось потолочное перекрытие бревенчатого гаража и бани. Из-за сильного ветра и близкого расстояния огонь перекинулся на фронтон гаража соседей.
- На тушении пожара работали пятеро пожарных, было привлечено две единицы пожарной техники. Чтобы полностью ликвидировать пожар, потребовалось 26 минут. В результате повреждено потолочное перекрытие гаража и бани на общей площади 16 кв. м. На соседнем участке поврежден фронтон гаража на площади 6 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной произошедшего стал перекал дымоходной трубы в бане, в результате чего загорелось потолочное перекрытие, и огонь распространился на рядом стоящий гараж.
Жителям Бурятии напоминают, что при строительстве дома и надворных построек необходимо учесть противопожарное расстояние между ними; желательно использовать огнезащитные пропитки. Расстояние между строениями по противопожарным требованиям должно быть от 8 до 15 метров в зависимости от огнестойкости материалов. Деревянные строения характеризуются 5 степенью огнестойкости, соответственно, расстояния между ними должно быть не меньше 15 метров.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 2 декабря на пожаре в Тарбагатайском районе погибли 124 курицы, 24 свиньи и две козы.